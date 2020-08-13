ERDOĞAN: Transferde karaktere de bakıyoruz

SÜPER Lig takımlarından Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, her zaman en iyisi için mücadele edeceklerini söyledi. Erdoğan, "Hatayspor son yıllarda elde edilen başarılarla, doğru yönetimin, doğru planlamanın ne kadar önemli olduğunu tüm spor kamuoyuna kanıtlamış bir kulüp. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hatayspor'un önce Süper Lig'de kalıcı olması sağlayacağız, daha sonra her zaman en iyisi için mücadele edeceğiz" dedi. Transfer dönemini verimli bir şekilde geçirmeye gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, "İdmanlar dışında sürekli olarak oyuncu izliyoruz. Futbolcu seçerken futbol kalitesiyle birlikte, karakterlerini de göz önünde tutuyoruz. Benim için karakter çok önemli bir ölçüt. Seçtiğimiz oyuncuların daha önce oynadıkları kulüplere ulaşıp bilgi alıyoruz. Bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz" dedi.