Hatay stadı ligi bekliyor

atay Valisi, kentte yapımı süren 25 bin seyirci kapasiteli yeni statta incelemede bulundu. Doğan, beraberinde Hatayspor Başkanı, başkan vekilive basın sözcüsüile yapımı devam eden stada geldi. Statta incelemede bulunan Doğan, gelinen aşama hakkında ilgililerden bilgi aldı. Vali Doğan, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'unhazır hale getirmek için büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi. Stadyumun kaba inşaatının bittiğini anımsatan Doğan,dedi. Doğan,dedi. Başkan Tazearslan, mevcuttaki Atatürk Stadı'nın da Süper Lig'de maç oynanabilir konumuna getirilmesi için çalışma yapılacağını belirtti. Süper Lig'de herhangi bir fikstür aksamasının çok mümkün olmadığını anlatan Tazearslan,diye konuştu.