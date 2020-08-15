Hatay stadı ligi bekliyor

H
atay Valisi Rahmi Doğan
, kentte yapımı süren 25 bin seyirci kapasiteli yeni statta incelemede bulundu. Doğan, beraberinde Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan
, başkan vekili Aydın Toksöz
ve basın sözcüsü Rahmi Vardı
ile yapımı devam eden stada geldi. Statta incelemede bulunan Doğan, gelinen aşama hakkında ilgililerden bilgi aldı. Vali Doğan, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un "yeni yuvasını"
hazır hale getirmek için büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi. Stadyumun kaba inşaatının bittiğini anımsatan Doğan, "Çim ve koltuklarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımız, valiliğimize yeterli ödeneği gönderdi. Valilik olarak biz de ihalesini yaptık. Çok ciddi bir çalışma var, bu çalışma sadece gündüz değil gece de devam ediyor"
dedi. Doğan, "Eylül'ün ilk haftasına inşallah burasını hazır hale getireceğiz ancak malum çimin yetişmesi ve futbol oynanabilir hale gelmesi açısından belli bir süre beklenmesi gerekiyor. Ancak fikstür buna uygun, federasyonla da görüşüldü. Federasyon, bizim ilk iki maçımızı deplasmana verecek, daha sonra milli maç arası var. Dolayısıyla 5 haftalık bir vaktimiz oluyor. Eylül'ün ilk haftasında burayı hazır hale getirirsek kasımın ilk hafta- sı veya ekimin son haftası gibi maçımızı da burada oynamış olacağız"
dedi. Başkan Tazearslan, mevcuttaki Atatürk Stadı'nın da Süper Lig'de maç oynanabilir konumuna getirilmesi için çalışma yapılacağını belirtti. Süper Lig'de herhangi bir fikstür aksamasının çok mümkün olmadığını anlatan Tazearslan, "Başka yerde maç yapmak çok zor oluyor, biz bunu geçen sene yaşadık. Bu sebeple o statta da bir emniyet çalışması yapacağız. Durumu meclise arz ettik, oy birliğiyle kabul gördü"
diye konuştu.