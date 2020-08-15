Seferlerin saatleri değişsin önerisi

Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yeniden başlayan Gaziantep-Ankara arasındaki uçak seferlerinin saatlerinin iş insanları için faydalı olmadığını belirterek, saatlerin değiştirilmesini talep ettiklerini söyledi. Tuncay Yıldırım, normalleşme süreciyle birlikte havayolu ulaşımının tekrar başlamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bu seferler ticari hayatımız için, hele hele ticaret erbabı, Türkiye ihracatının bel kemiği Gaziantepliler için vazgeçilmez. Ancak Türkiye ihracatının yüzde 4,5'ini gerçekleştiren Gaziantep'in uçak seferleriyle ilgili yaşadığı sorunlar bizleri son derece üzüyor. Ankara'yla bağlantımızı sağlayan ve gün içerisinde gidiş-dönüş yapmaya olanak sağlamayan mevcut uçuş saatleri nedeniyle maliyetler ciddi ölçüde artıyor" dedi. Gazianteplilerin pratik ve dakik insanlar olduğunu söyleyen Tuncay Yıldırım, "İşlerimizi biran önce halledip diğer işlerimize odaklanmak isteriz. Ankara'ya günübirlik gidip gelememek bizler için birçok anlamda olumsuzluğa sebep oluyor. Çünkü uçak saatleri gün başı ve sonu değil gün ortası olarak ayarlanmış. Bu seferlerin olması gereken saati sabah 06:30'da Gaziantep- Ankara, akşam 23:50'de ise Ankara- Gaziantep olarak değiştirilmelidir. Bu talebimizi yetkililere bildirdik. Umarım en kısa sürede bize güzel haberler verirler" diye konuştu.