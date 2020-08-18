Lavanta vadisinde Off-Road heyecanı

ff-Road heyecanı Kahramanmaraş Elbistan'da yaşandı. Elbistan Belediyesi, Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) ile birlikte, Türkiye'nin en büyük lavanta vadisinde offroad şöleni düzenledi. Off-road şöleninin yapılacağı parkurda araçların son limitine kadar zorlanması için her şey düşünüldü.Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği offroad oyunları öncesinde ELOFF üyeleri, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'le birlikte lavanta vadisinin çevresinde araçları ile birlikte turladı. Lavanta vadisindeki turun ardından izleyicilerin merakla beklediği off-road oyunları başladı. Pistteki son hazırlıkların tamamlanması ile birlikte off-road şöleninin startı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün co-pilotluğunu yaptığı araçla verildi. Gürbüz'ün aracı, pisti sorunsuz bir şekilde tamamladı.