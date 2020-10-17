Aıle katlıamına ağırlaştırılmış müebbet

Kahramanmaraş'ta iki yıl önce baba evine dönüp boşanma davası açan eşi Sibel Akpınar (24), kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ve kayınpederi Ali Çiftçi'yi (58), 3 çocuğunun gözleri önünde pompalı tüfekle öldüren Ramazan Akpınar'ın (27)'ye üç kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sibel Akpınar, kendisini aldatan eşinin sevgilisiyle dini nikâhla evlendiğini öğrenince 2-7 ve 1 yaşında olan 3 çocuğunu da alarak baba evine dönüp boşanma davası açtı Küçük yaştaki çocuğa tecavüz, eşe kötü muamele, hakaret, tehdit, intihara teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlali gibi 15 ayrı suçtan kaydı bulunan Ramazan Akpınar, eşinin kendisini terk etmesini sindiremedi.

KATLİAM YAPTI

Ramazan Akpınar 11 Kasım 2018 günü sabah 06,30 da internetten aldığı pompalı tüfeğiyle Onikişubat ilçesinde Oruç Reis Mahallesind

bulunan kayınpederinin evine giderek, kapıyı çaldı. Olaydan 1 hafta önce internetten 850 liraya satın aldığı pompalıyla önce kapıyı açan kayınpederi Ali Çiftçi'ye kurşun yağdıran Ramazan Akpınar daha sonra kayınvalidesi Pakize Çiftçi ve eşi Sibel Akpınar'ı üç çocuğunun gözleri önünde kurşun yağmuruna tuttu.



TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Cinayetleri işleyen Akpınar, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Daha önce eve bir çok defa hayat kadını getiren ve cinayetten, bir ay öncede internetten kendisini bekar olarak tanıttığı Manisalı bir kadını çağırıp eşiyle birlikte aynı evde yaşamaya başlayıp bu duruma itiraz eden kadınların habersiz cinsel içerikli görüntülerini çekip bazı kişilere gönderdiği ortaya çıkan Ramazan Akpınar'ın üç kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davası karara bağlandı. Eşinin çocuklarını kendisine göstermediği için böyle bir olay işlediğini itiraf eden Akpınar'a mahkeme üç kişiyi tasarlayarak kasten öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.