Üniversitede ‘Meme Kanseri Farkındalık Günü’ etkinliği

Üniversitesi Onkoloji Hastanesi helikopter pist alanında, 'Meme Kanseri Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, hem Tıp Fakültesi Hastanesi hem de Onkoloji Hastanesi girişine birer stant kuruldu. Bu stantta görevli personel, hastalara bu konuda bilinçlenmeleri için bilgiler vererek, katılımcılara kurdeleler ve küçük hediyeler takdim etti. Hastane personeli pembe tişörtler ve ellerindeki pembe balonlarla kelebek şekli yaparken, balonları bir süre sonra gözyüzüne bıraktı. Etkinlikte konuşan Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Dağ, "Ekim ayı, Meme Kanseri Farkındalık ayı. Bu kapsamda Mersin Üniversitesi olarak, farkındalıkla ilgili etkinliklerimize devam ediyoruz" dedi.