Ölen inşaat işçisinin hayali yarım kaldı

KAHRAMANMARAŞ'TA,15 yaşından beri inşaatlarda çalışan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Alaeddin Zevkli (60), hafta başında çalıştığı inşaatta meydana gelen göçükte hayatını kaybetti. Kürşat Zevkli, babasının 45 yıldır mühendis olma hayaliyle yaşadığını, bunun için gündüzleri inşaatlarda çalışıp akşamları da fakülteye gittiğini belirterek, "3'üncü sınıftaydı. Ama olmadı, hayaline ulaşamadan hayatını kaybetti" dedi. Alaeddin Zevkli, 2018'de girdiği üniversite sınavında KSÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Ancak ailesine bakacağı için ikinci öğretime kaydını yaptırdı. Gündüzleri inşaatta çalışan Zevkli, akşamları fakülteye giderek derslere girdi. İnşatta olduğu kadar okulda da başarılı olan Zevkli bir dönem okul 3'üncüsü de oldu.