Trampolin milli takımı mersin’de

TRAMPOLIN Jimnastik Milli Takımı sporcuları, gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası
hazırlıkları kapsamında Mersin'de kampa girdi. Yenişehir ilçesindeki Olimpik Jimnastik Salonu
'nda başlayan programa, Trampolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Zakaria Abramashvili
ve 10 antrenör ile 18 sporcu katıldı. Rusya Trampolin Milli Takımı
da aynı salonda antrenman yapıyor. ÇELEN: KALITE ILE ÖNDEYIZ
Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen
, kampı ziyaret ederek hem teknik heyete hem de sporculara başarılar diledi. Çelen, jimnastiğin bünyesinde birçok branşı barındırdığını belirterek, Türkiye'nin spor tesisi, antrenör, spor aletleri ve malzeme kalitesi anlamında önde olduğunu söyledi.
Çelen, "Milli sporcularımızın, yabancı sporcuların buraya gelmesi çok önemli. Ritmik Jimnastik Milli Takımı'mız da diğer salonda çalışıyor. Rusya Milli Takımı geldi, onların konuşmalarıyla yarın buraya Almanya, İngiltere milli takımları gelecek. Ben inanıyorum ki her sene burada büyük şampiyonlara hazırlanan yabancı ülkeler olacak"
dedi. Kamp, 1 Kasım'a kadar sürecek.