Trampolin milli takımı mersin’de

TRAMPOLIN Jimnastik Milli Takımı sporcuları, gelecek yıl Rusya'da düzenlenecekhazırlıkları kapsamında Mersin'de kampa girdi. Yenişehir ilçesindeki'nda başlayan programa,ve 10 antrenör ile 18 sporcu katıldı.da aynı salonda antrenman yapıyor. ÇELEN: KALITE ILE ÖNDEYIZTürkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı, kampı ziyaret ederek hem teknik heyete hem de sporculara başarılar diledi.Çelen,dedi. Kamp, 1 Kasım'a kadar sürecek.