Özü: Eleştirilere cevabı vermiş olduk

TFF 1. Lig'de Altınordu'yu 5-2 yenen Adanaspor'da keyifler yerinde... Teknik sorumlu Semih Özü,dedi. Oyuncularını tebrik eden Özü, "Aslında gol bölgelerinde etkili bir takımız var. Oyuncularımızın biraz form tutması, birbirlerini tanıması ve bizim istediklerimizi yapması bir süreçti. Bu süreci yavaş yavaş atlatıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok istekli, arzulu oynadılar. Daha gollü olabilirdi" yorumunu yaptı. RAKIP takımın hiçbir zaman oyunu çirkinleştirecek tarzı olmadığını söyleyen Özü, "Kapanmadılar hep açık oynadılar. Bu da skoru getirdi. Adanaspor taraftarına armağan olsun. Çarşamba günü oynayacağımız Giresunspor karşılaşması bizim için çok önemli. Zorlu, ciddiye alınacak bir rakip. İnşallah oradan da alnımızın akıyla döneriz" ifadelerini kullandı.