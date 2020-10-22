Hataylı iş insanlarından sahil güvenliğe hibe

Hataylı hayırsever iş insanları, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bir kontrol botu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de 6 araç ve 1'de dron hibe ettiler. Hibe edilen kontrol botu ve araçlar ve drone düzenlenen törenle Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen törenle teslim edildi. Vali Rahmi Doğan, Hatay'ın aslında alışık olduğu günlerden birini yaşadığını söyledi. Hatay'ın cömertliğinin Hatay'ın kalenderliğinin bir kez daha tezahür ettiğini belirten Doğan, "Öncelikle katkıda bulunan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Malum Türkiye Cumhuriyeti Devleti 783 bin kilometrekarelik bir alan ve Mavi Vatan diye tabir ettiğimiz 400 bin kilometrekarelik bir alanı da eklediğimizde Türkiye'nin kadar bir güvenlik ihtiyacı olduğu da aşikâr. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'mize gerekse Emniyet ve Jandarmamıza Sahil Güvenliğimize yeteri kadar bütçe ayırdığı gibi biraz önceki konuşmalarda ifade edildiği gibi son 20 yılda teçhizat bakımından, gemi ve donanım bakımından nereden nereye geldiğimiz aşikâr." dedi.