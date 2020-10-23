Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu

12 EKİM günü evinde felç geçiren ve kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine başkan yardımcısı Servet Ramazan seçildi. 1984 yılında Kilis Belediyesi'nde memur olarak işe başlayan Servet Ramazan, 2005 yılında getirildiği Fen İşleri Müdürlüğü görevinden 2016 yılında emekli olmuştu. 2019 seçimlerinde AK Parti listesinden belediye meclis üyesi seçilen Ramazan, meclis üyeleri tarafından Başkan Yardımcısı olarak seçilmişti. Abdi Bulut'un vefat etmesinin ardından bugün kente gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kentte AK Parti yönetimi ve meclis üyeleriyle yaptığı toplantının ardından partinin adayı olarak Servet Ramazan'ın adını açıkladı. Toplanan Kilis Belediye Meclisi tarafından tüm partilerin oybirliğiyle başkanlığa seçilen 55 yaşındaki Ramazan, 1998 yılında belediyeye memur olarak işe girmiş. 2005 yılında Belediye Fen İşleri Müdürü olan Servet Ramazan, 2019 seçimlerinde istifa ederek meclis üyeliğine seçildi. Merhum Başkan Abdi Bulut tarafından Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Servet Ramazan 3 çocuk babası.