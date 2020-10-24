Krizler fırsatlar doğurur

HATAY'DA Erzin Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarıyla bir araya gelen Hatay Valisi Rahmi Doğan krizlerin fırsatları doğurduğuna dikkat çekerek, iş insanlarına buradan yola çıkarak yatırım yapmayı önerdi. Vali Rahmi Doğan, Erzin Kültür Merkezi'nde Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcıları ile toplantı gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Kaymakam Osman Demir, Belediye Başkanı, Ökkeş Elmasoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhteşem Vural ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantı öncesi Vali Doğan açıklamalarda bulundu. Vali Doğan "Şu anda burası tüm yatırımcılar açısından yatırım yapılabilir hale geldi. İki hafta önce bir ihale yaptık ve boş parsellerin tahsilini gerçekleştirdik. Şuanda iki parselimiz boş ancak onları da talep eden yatırımcılar var. Büyük ihtimal onları da kısa süre içerisinde yatırımcıya tahsis edeceğiz" dedi. Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde biran önce fabrikaların yükselmesini arzu ettiklerini kaydeden Vali Doğan "Bütün dünya ekonomik bir krizin içerisinden geçiyor Türkiye'de bunun içerisinde ama krizler fırsatları doğurur, dolayısıyla buradan yola çıkarak yatırım yapmanın uygun olacağını düşünüyorum. Burası yıllardır konuşulan olacak mı? Olmayacak mı? Tartışması yapılan bir organize sanayi bölgesiydi ama bugün burasının bu şekilde hareketlenmesi ile birlikte hem İlimiz hem de Türkiye'nin çeşitli illerinde ki yatırımcılar buraya gelip yatırım yapmak istiyorlar" diye konuştu.