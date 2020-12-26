Girne Koleji ile ilgili görüş alışverişinde bulundular

Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Dr. Suat Günsel Girne Koleji Müdürü Sermin Mayın Haydar ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz'dan oluşan heyet, gerçekleştirdikleri ziyarette, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ'a, Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nin Girne halkına ve öğrencilerine hayırlı olması temennisini dile getirdi. Lapta'nın hızlı büyüyen bir ilçe olduğuna vurgu yapan Mustafa Aktuğ, bölgede yaşayan yabancı uyruklu nüfusun da her geçe gün arttığını söyledi. Aktuğ, "Dr. Suat Günsel Girne Koleji gibi yabancı dilde eğitim konusunda tecrübeli ve birikimli bir okulun varlığı, Lapta'nın önemli bir ihtiyacını karşılayacak" dedi. Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile Yakın Doğu eğitim geleneğinin en önemli parçalarından biri olan öğrenci merkezli eğitim anlayışını Girne'ye taşıyacaklarını söyledi. Yabancı dil eğitimine verdikleri önemi de vurgulayan İdris, "Okulumuzda, Cambridge ve Pearson Edexcel müfredatı uygulanacak. Almanca ve Fransızca ise ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulacak" dedi.