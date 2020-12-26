Hasan kalyoncu mucitleri ödüllendirildi

Yenilikçiliğe ve girişimcilik ekosistemi içerisinde buluşçuluğa büyük önem veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde, buluş sahibi akademisyenler için tören düzenlendi. Dünya çapında büyük yankı uyandıran ve Türkiye'nin tek uluslararası buluş fuarı olan '5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ve Çevrimiçi Sergisi'ne" katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden (HKÜ) katılan altı akademisyenin üçünün buluşu, katılan 600 buluşun içerisinde; altın, gümüş ve bronz ödülüne layık görüldü. Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde gerçekleşen ve alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen çevrimiçi fuarda çalışmaları ile başarı gösteren akademisyenler için bir tören düzenledi. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ve Çevrimiçi Sergisine" katılan HKÜ öğretim elemanlarına teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. Yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi içerisinde üniversite- sanayi işbirliğinin önemine değinen HKÜ Rektörü Prof. Türkay Dereli, "Buluş yapan ve bunları ticarileştirmeye çalışan akademisyenlerimize teşekkür etmek için bu programı düzenledik. Bu buluşların ödül kazanması, Üniversitemizdeki bilimsel çalışmaların niteliğini ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. Fuara katılan ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden akademisyenlerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi. HKÜMühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri ödüllerin sahibi oldu. '5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ve Çevrimiçi Sergisine" katılan, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Eid, "Kablosuz Mobil Cihaz Şarj Etme ve Garson Çağırma Yöntemi" adlı buluşuyla altın madalya, Dr. Öğr. Üyesi Betül Tosun ve Arş. Gör. Ezgi Dirgar, "Konuşan Dijital İnsülin Kalemi" buluşlarıyla gümüş madalya ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kocamaz ise "Diz Osteoartritinde Tanı Koymaya Yardımcı Aparat" buluşuyla bronz madalya ödülünü kazandı.