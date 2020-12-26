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’ta takla attı: 1 yaralı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Tarsus’ta askeri araç takla attı: 1 yaralı
MERSIN'IN Tarsus ilçesinde görev yerinden jandarma komutanlığına gitmekte olan askeri araç takla attı, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Astsubay A. Ç. Yönetimindeki 33 JJA 130 plakalı askeri otomobil, Kulak mahallesinden çıkıp Yeşiltepe mahallesi yolundan Jandarma komutanlığına doğru seyir halindeyken Karabucak ormanlığı mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Aracın sürücüsü astsubay A.Ç. kolundan yaralanırken, araçtaki 4 uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu. Devlet Hastanesinde tedaviye alınan astsubayın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Tarsus’ta askeri araç takla attı: 1 yaralı
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