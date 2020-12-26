Tarsus’ta askeri araç takla attı: 1 yaralı

Tarsus ilçesinde görev yerinden jandarma komutanlığına gitmekte olan askeri araç takla attı, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Astsubay A. Ç. Yönetimindeki 33 JJA 130 plakalı askeri otomobil, Kulak mahallesinden çıkıp Yeşiltepe mahallesi yolundan Jandarma komutanlığına doğru seyir halindeyken Karabucak ormanlığı mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Aracın sürücüsü astsubay A.Ç. kolundan yaralanırken, araçtaki 4 uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu. Devlet Hastanesinde tedaviye alınan astsubayın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.