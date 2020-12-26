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Tarsus’ta üç puan sevinci

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Tarsus’ta üç puan sevinci
MISLI.COM 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, deplasmanda 1922 Konyaspor'u 2-1 mağlup etmenin sevincini yaşıyor. Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, 1922 Konyaspor galibiyetinde emeği geçen teknik ekip ve oyuncuları kutladığını belirtti. Ligin ilk yarısının son 3 haftasına girildiğine dikkat çeken Can, Eyüpspor ve Sivas Belediyespor maçlarını üst üste sahalarında oynayacaklarını ve bu avantajı en iyi şekilde kullanarak bu iki maçı kazanmak istediklerini vurguladı. Sarı-lacivertli ekip bugün sahasında saat 13.00'te Eyüpsspor'u konuk edecek.
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Tarsus’ta üç puan sevinci
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