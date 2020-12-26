Tarsus’ta üç puan sevinci

MISLI.COM 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden, deplasmanda2-1 mağlup etmenin sevincini yaşıyor.Ligin ilk yarısının son 3 haftasına girildiğine dikkat çekenvemaçlarını üst üste sahalarında oynayacaklarını ve bu avantajı en iyi şekilde kullanarak bu iki maçı kazanmak istediklerini vurguladı. Sarı-lacivertli ekip bugün sahasında saat 13.00'tekonuk edecek.