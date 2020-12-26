Tarsus’ta üç puan sevinci

MISLI.COM 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu
, deplasmanda 1922 Konyaspor'u
2-1 mağlup etmenin sevincini yaşıyor. Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, 1922 Konyaspor galibiyetinde emeği geçen teknik ekip ve oyuncuları kutladığını belirtti.
Ligin ilk yarısının son 3 haftasına girildiğine dikkat çeken Can, Eyüpspor
ve Sivas Belediyespor
maçlarını üst üste sahalarında oynayacaklarını ve bu avantajı en iyi şekilde kullanarak bu iki maçı kazanmak istediklerini vurguladı. Sarı-lacivertli ekip bugün sahasında saat 13.00'te Eyüpsspor'u
konuk edecek.