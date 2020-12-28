Üstü açık otobüsle renkli yılbaşı etkinliği

MERSİN'DE yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşlar için üstü açık otobüsle düzenlenen yılbaşı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar için üstü açık otobüsle eğlence düzenlendi. Noel Baba, Hacivat-Karagöz ve Ren geyiği gibi çeşitli kostümler giyerek cadde ve sokaklarda dolaşan belediye personeli, şarkılar eşliğinde oynadı. Etkinliği evlerinin pencere ve balkonlarından takip eden vatandaşlar da ekiplere eşlik etti. Belediye çalışanlarının bazı çocuklara şeker de dağıttığı yılbaşı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.