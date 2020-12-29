Adanalıların pandemideki tek adresi

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaz aylarında 100 binin üzerinde yaylacının yaşadığı, kışın havaların soğuması ile nüfusun 700'e kadar düştüğü Akçatekir Mahallesi'nde koronavirüs nedeniyle bu yıl kente dönmeyerek yayla evlerinde kalmayı tercih edenlerle nüfus 15 kat arttı. İlçeye bağlı Akçatekir Mahallesi, serin havası nedeniyle Adanalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği yayla olarak biliniyor. Bağlı olduğu Pozantı ilçesinin 20 bin nüfusu olmasına karşın, Akçatekir'in yaz aylarındaki nüfusu ise 33 bin 700 konutla 100 binin üzerine çıkıyor. Havası ve doğal güzellikleri nedeniyle büyüleyen Akçatekir'de, geçen yıllarda ekim ayı sonuna doğru yaylacıların kente dönüşü ile nüfus, 700 kişiye kadar düşüyordu. Ancak, pandemi nedeniyle bu yıl bu sayı değişti. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yayla evi olan binlerce vatandaş bu yıl kente dönmedi. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından yeniden tırmanışa geçen vaka artışları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Akçatekir Mahallesi, tarihinde ilk kez kış aylarındaki nüfusu 10 binin üzerine çıktı. ASKİ, mahallenin geçen yıllarda don olayına karşı kestiği suyunu, bu yıl nüfus artışı nedeniyle kesmedi. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede bulunan mahallelerin Adana'nın yayla merkezi olduğunu belirterek, Akçatekir Mahallesi'nde 33 bin 700 konutun bulunduğunu ve yaz aylarında nüfusun 100 binin üzerine çıktığını söyledi.Mustafa Çay, "Yaylada kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ise ekim ayının sonunda dönüyorlardı. Büyükşehir Belediyemiz, geçtiğimiz yıllarda aralık ayından itibaren soğuk ve don olmaması için suları kesiyordu. Bu sene 10 binlerce kişi kente dönmeyince belediyemize suları kestirtmedik" dedi. Çay, "Koronavirüs vatandaşı yayla evi yapmaya yönlendirdi" dedi.