polis yılbaşı öncesi 40 ayrı noktada güvenlik uygulaması yaptı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde yaptıkları huzur ve güvenlik kontrolü uygulamasında aranan şahıslar da gözaltına alındı. Gerçekleştirilen uygulamalara özel harekât polisleri, çevik kuvvet, yunus polisleri, karakol polisleri de destek verdi. Yeni yıl öncesinde yapılan uygulamalar vatandaşın takdirini kazandı. Yapılan bu uygulamalar sayesinde birçok suçlu gözaltına alınırken uyuşturucu maddede ele geçirildi. Yapılan uygulamaları yerinde inceleyen İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş önce polisleri yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı, ardından ise Drone aracına geçerek buradan tüm şehrin denetimini takip etti.