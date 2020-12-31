Davayı kazandılar işlerine dönemediler

Mersin'de, performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek önceki dönemde işe alınan personelleri haksız yere işten çıkaran CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimine karşı açılan işçi davaları da işçiler lehine sonuçlanmaya başladı. CHP'li Seçer açtıkları davalarla işe iadesi bulunan işçileri işine geri dönüş vermiyor. İşçileri işe geri almadığı gibi mahkeme kararı ile göreve başlayan geçmiş dönem bürokratları da bir gün çalıştırıp yine görevden aldı.

GERİ ADIM ATILMIYOR

Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararı ile işe geri dönmeye hak kazanan işçileri işe geri almıyor. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer tarafından işten çıkarılan 200'e yakın işçi, İş Mahkemesi kararı ile belediyede işe geri dönmeye hak kazandı. Ancak karara rağmen, işçiler işlerine geri alınmıyor. Performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten çıkartılan işçilerin, 'işe iade ve tazminat' talebiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne açtıkları dava, işçiler lehine kararlar çıktı. Belediye tarafından işten çıkarılan Üzeyir Eroğlu, Gökhan Korba, Latif Aydın, Ramazan Şimşek ve Serdal Sertoğlu, açtıkları işe iade davasını kazandı.

SEÇER HIZINI ALAMADI

Hızını alamayan Seçer, ayrıca mahkeme kararı ile göreve başlayan geçmiş dönem bürokratları da bir gün çalıştırıp yine görevden aldığı iddia edilirken, üst düzey yönetici statüsündeki isimlere geldiği günden bu yana mobing uyguladığı belirtilen başkan Seçer'in, 20-30 yıllık devlet memurluğu görevinde bulunan deneyimli bürokratlardan emekliliği gelenlere de 'emekli ol' baskısı yaptığı öne sürüldü. Mahkeme kararı gereğince 2 Aralık 2020 tarihinde göreve başlatılan, Eski Engelliler Daire Başkanı Hasan Celal Taş, Eski Genel Sekreter Yrd. Hasan Gubaroglu, Eski Zabıta Daire Başkanı Mustafa Saçıkara, Eski Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hüseyin Çankaya, Eski Destek Hizmetleri Daire Baskanı Mustafa Ateşoğlu ve Eski Veteriner Daire Başkanı Mehmet Cücük, aynı gün geri görevden alındığı iddia edildi.

Üzeyir Eroğlu; "Haklı olduğum adli makamlarca tespit edildi. Büyükşehir belediyesinin, hukukun vermiş olduğu kararı uygulamalarını istiyoruz. Adalet sözde değil özde olmalı. Sayın Kılıçdaroğlu namus sözü verdi, 'bir tane personel çıkmayacak' dedi. Ama bırakın çıkarmayı, mahkemeyi kazanan yaklaşık 200'e yakın işten çıkarılan personelleri işe başlatmıyorlar. İçişleri bakanlığımızın bu konunun takipçisi olacağından şüphem yok" dedi. Gökhan Korba; "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden haksız şekilde işten çıkarıldım. Ama mahkemenin verdiği kararı uygulamayan Büyükşehir belediyesi hangi gerekçe ile uygulamıyor. İşsiz kaldım psikolojim bozuldu, aile düzenim bozuldu. Büyükşehir belediye yönetiminin mahkeme kararını uygulamasını istiyorum" diye konuştu.

Latif Aydın; "Haksız hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldım. İşsizim mağdurum. Hukuk mücadelesini kazandım, ama yüce mahkemenin verdiği kararı yok sayan Büyükşehir belediyesinin bu kararla ilgili gerekeni yapmasını istiyorum. Adalet yürüyüşü yapan CHP genel başkanının bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyorum" dedi.

Ramazan Şimşek; "Büyükşehir belediyesinden haksız şekilde çıkarıldım. Mahkemeyi kazandım. Fakat belediye başkanı Vahap Seçer ve yönetimi işe iademi kabul etmiyor" diye konuştu.

Serdal Sertoğlu; "Büyükşehir belediyesi mahkeme kararını neden uygulamıyor?. İşimden oldum psikolojim bozuldu. Bunun hesabını kim verecek" dedi