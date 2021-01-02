Mersin’de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Silifke ve Toroslar ilçelerinde, Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, sahte içki üretimi ve satışı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, 42 litre etil alkol, 42 adet anason kiti, 17 litre sahte içki ele geçirildi. Silifke ilçesinde, piyasaya sürmek üzere sahte içki üreten kişilere yönelik çalışma yapan Jandarma ekipleri, Ulugöz ve Bucaklı Mahallesi'nde bulunan 2 adreste sahte içki üretildiğini belirledi. Ekipler, içki yapımında kullanılan 42 litre etil alkol ile 42 adet anason kiti ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin, Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'nde yaptığı diğer operasyonda ise kaçak alkol imalatı yapan bir şüpheli yakalanırken, evinde yapılan aramada, 17 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında kaçak alkol imalatı ve satışı suçundan soruşturma başlatıldı