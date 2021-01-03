Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Hırsız sıkı takip sonucu yakalandı

Hırsız sıkı takip sonucu yakalandı

HAYRETTİN YENEL
Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Hırsız sıkı takip sonucu yakalandı
NİĞDE İl Jandarma Komutanlığına bağlı, JASAT ekipleri son günlerde bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olaylar ve bir evden 40 Bin TL çalınması ile ilgili faili meçhul olaylarla ilgili çalışma başlattı. Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı, JASAT ekipleri Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde inşaat halindeki evden yaklaşık 40.000 tl değerinde malzeme çalınması faili meçhul olayla ilgili Jandarma çalışma başlattı, Jandarma dedektifleri JASAT tarafından 15 farklı kameradan yaklaşık 120 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli T.K. isimli kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan takip sonucunda T.K adlı kişinin Adana'da olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla T.K adlı kişi hırsızlık olaylarından elde ettiği eşyalarla birlikte yakalandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsız sıkı takip sonucu yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA