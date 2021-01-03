Hırsız sıkı takip sonucu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı, JASAT ekipleri son günlerde bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olaylar ve bir evden 40 Bin TL çalınması ile ilgili faili meçhul olaylarla ilgili çalışma başlattı. Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı, JASAT ekipleri Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde inşaat halindeki evden yaklaşık 40.000 tl değerinde malzeme çalınması faili meçhul olayla ilgili Jandarma çalışma başlattı, Jandarma dedektifleri JASAT tarafından 15 farklı kameradan yaklaşık 120 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli T.K. isimli kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan takip sonucunda T.K adlı kişinin Adana'da olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla T.K adlı kişi hırsızlık olaylarından elde ettiği eşyalarla birlikte yakalandı.