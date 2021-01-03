Mersin Onkoloji Hastanesi kanser hastalarına şifa oluyor

Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, kanser hastalarının tedavisinde Mersin ve bölgede önemli çalışmalara imza atıyor. Mersin ve çevre illerdeki hastaların tedavisinde önemli bir konumda yer alan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde, 14 yataklı yoğun bakım ünitesi, 40 kişilik Kemoterapi ve Gündüz Tedavi Ünitesi, yetişkin ve çocuk için ayrı ayrı olmak üzere hematoloji ve onkoloji birimleri, ilgili laboratuvarlar ve 20 odalı hasta yakınları için misafirhane bulunuyor. Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde sadece kemoterapi veya transplantasyon yapmakla yetinmeyeceklerini belirten Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, " Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bir araştırma ve eğitim hastanesi. Biz burada sadece kemoterapi veya transplantasyon yapmak değil, buranın imkanlarını ar-ge için de oluşturmak istiyoruz. Yerli-milli üretim 2023 hedefleri, dışarıya bağımlılığın azaltılması, üniversite olarakbizim önceliklerimiz" dedi. Rektör Çamsarı Biz, biyoteknolojiden bilgisayar mühendisliğine kadar bununla uyumlu bölümler de açtık. Multidisipliner çalışarak, hocalarımızı da ar-ge'ye teşvik ederek, dışarıdan önce bizim bir şeyler yapmamızı sağlamaya çalışıyoruz. Onkoloji Hastanesi, bir bilim yuvası olsun, gözbebeğimiz olsun, sadece tedavi değil, araştırma da yapsın istiyoruz. Hastanemizin ana önemi bu" dedi. Rektör Çamsarı, "Gündüz tedavi ve yatarak tedavi imkanı sunanak Onkoloji Hastanesi'nde yetişkinler ve çocuklar için ayrı olmak üzere hematoloji ve onkoloji birimleri, ilgili laboratuvarlar ve diğer tedavi birimleri yer alıyor. Yetişkinler için 28 adet 2 kişilik oda, 20 adet 1 kişilik oda, 5 adet kemik iliği transplantasyon odası, çocuklar için 14 adet 2 kişilik oda, 8 adet 1 kişilik oda, 5 adet kemik iliği transplantasyon odası bulunuyor" diye konuştu.