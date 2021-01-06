Emre Gönlüşen adı Yüreğir’de yaşayacak

ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in adının ilçede yapımı devam eden spor tesislerinden birine verileceğini açıkladı. Amansız hastalık nedeniyle genç yaşta hayatını kaybeden sevilen spor spikeri Emre Gönlüşen'in adı Yüreğir'de yaşayacak. Kocaispir, Emre Gönlüşen isminin Yüreğir'de çalışmaları devam eden 10 spor tesisinden birine verilerek yaşatılacağını açıkladı. 22 Ekim 1978'de Adana'da dünyaya gelen ve kariyerinde kurgu, montaj, haber spikerliği, komedi gibi çeşitli programlara imza atan ulusal kanallarda yaptığı spor programları ile Adana'yı başarıyla temsil eden Emre Gönlüşen, geçtiğimiz yıl yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yummuş, Gönlüşen'in erken vedası sevenlerini yasa boğmuştu.