Çukurova GİAD öneri sundu destek sözü verdi

ÇUKUROVA Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD), bu kez Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü kutlamaları için öneri sundu. Türkiye'nin kurtuluşunun temellerinin Atatürk tarafından Adana'da atıldığına dikkat çeken TÜGİK Genel Başkan Vekili ve Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, bu nedenle Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünün de kente yakışan ve büyük ses getirecek etkinliklerle kutlanması gerektiğini söyledi. Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk'ün 31 Ekim 1918'de Adana'ya gelerek Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nı devraldığını ve ilk direniş hazırlıklarını yaptığını bildiren Sakarya, "Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Adana'yı ziyaretinde (Bende bu vekayiin ilk hiss–i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur) sözüyle de bunu dile getirmektedir. Çukurova GİAD olarak hazırladığımız programlar ve projelerle Adana için çalışıyoruz" dedi. Başkan Sakarya, "Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana Türkiye için her zaman büyük önemi, konumu bulunan Ada-na'nın, 2022'de kutlanacak düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünün de kentimizin önemine, şanına yakışır, layık olduğu şekilde tüm Türkiye'de oluşturacak programlarla kutlanması gerektiğine inanıyoruz. Adanalı olmanın gururuyla, kentimizin gurur gününün 100'üncü yıldönümü kutlamaları için bugünden çalışmalara başlamalıyız" diye konuştu. Sakarya, "Başta sayın valimiz olmak üzere, belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız, STK'lar, işadamları, kentini seven herkese çağrı yapıyoruz. Gurur günümüzün 100'üncü yıldönümü için hemen bir komite oluşturmalı, bugünden çalışmalara başlanmalı, 100'üncü yılımızla ilgili farkındalık oluşturarak, tüm Türkiye'de, hatta yurtdışında ses getirecek şekilde kutlamalar yapılmalıdır. Çukurova GİAD olarak, Kurtuluş Günü'müzün 100'üncü yılı kutlamaları için yapılacak projeye destek vermeye hazırız. Düşmanla mücadelede destan yazılan Ada-na'da, kurtuluşun 100'üncü yılı da destansı nitelikte kutlanmalıdır" dedi.