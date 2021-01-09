Anavarza Antik Kenti şimdi evlatları koruyor

Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti'nin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan ve ev yapma hayalleri ile bulduğu tarihi eserleri valilik ve kaymakamlığa bildirerek 7 bin yıl önce yaşamış medeniyetlerin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan Türkiye'nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci ve Amber Dilci'nin evlatları, annelerinden kalan emanete gönüllü olarak bekçilik yapıyor. Adana'nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti'nin 34 yıl bekçiliğini yaptıktan sonra emekli olan ve 2019 yılında 80 yaşında son nefesine kadar antik kentin bekçiliğini sürdüren Hatun Dilci'nin kızı Şükriye Arıkanlı, 8 kardeş olduklarını ve ağabeyi Yücel Dilci ile birlikte sadece tarihin değil anne emaneti olan Anavarza Antik Kentini gönüllü olarak koruyup kollamayı sürdürdükleri söyledi.