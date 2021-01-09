Merhum yazar İşisağ’a ahde vefa

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay vefa örneği göstererek, aralarındaki hukukun başkan ilişkisinden öte olarak ağabey – kardeş ilişkisi olduğunu belirttiği Merhum Yazar Ahmet Nadir İşisağ'ın Belemedik Mahallesinde ikamet ettiği sokağa meclis kararı ile yazarın ismini verdi. Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman Belemedik Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı, Araştırmacı – Tarihçi Yazar Ahmet Nadir İşisağ'a Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay vefa örneği göstererek evinin bulunduğu sokağa Yazarın ismini verdi. Perşembe günü yapılan Pozantı Belediyesi'nin 2021 yılının Ocak ayı meclis toplantısında gündem dışı öneri sunan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Belemedik'te yaşayan, ömrünü Belemedik'e adayan ve bıraktığı vasiyet ile vefatı sonrasında Belemedik'e gömülmek isteyen Araştırmacı – Tarihçi Yazar Ahmet Nadir İşisağ'ın evinin bulunduğu sokağa yazarın adının verilmesini isteyerek oy birliği ile meclis gündemine aldırdı.