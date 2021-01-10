10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Yenişehir’de kutlandı

MERSIN Yenişehir Belediyesi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti(MGC) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gazeteciler Nimet ve İhsan Tufan Parkı'nda düzenledikleri etkinlikle kutladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geçmiş dönemlerde MGC başkanlığı yapan gazetecilere hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verirken, eline aldığı fotoğraf makinesi ile basın mensuplarının da fotoğrafını çekti. Mersinli gazeteciler, Sonhaber Gazetesi'nin kurucuları ve Mersin basının en önemli isimlerinden Nimet ve İhsan Tufan'ın adının verildiği parkta buluştu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen kutlama etkinliğine; Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Gazeteciler Cemiyeti(MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, MGC'nin geçmiş dönem başkanları, Tufan ailesi ve basın mensupları katıldı.