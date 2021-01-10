10 yeni ambulans törenle teslim edildi

Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'a tahsis edilen 10 adet yeni 112 Acil Yardım Ambulansı, Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal, Cihat Sezal, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz'ün katılımlarıyla İl Sağlık Müdürlüğü personeline teslim edildi. Ambulans teslim töreninde konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "Salgın hastalık nedeniyle ilimizdeki sağlık çalışanlarımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki görevli personelimiz, büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Sağlık çalışanlarımızın özverisinin yanı sıra; Kolluk Kuvvetlerimizin'de yardımıyla sahada her alanda yapılan denetimler ve vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığı sayesinde çok şükür ilimiz genelinde vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanmaktadır. Bundan sonraki süreçte de rehavete kapılmadan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde,Bilim Kurulumuzun tavsiyeleriyle İlgili Bakanlıklarımızın almış olduğu tedbir kararlarına harfiyen uyarak, bu işin de üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.