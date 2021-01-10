Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Kahramanmaraş Akademi’ye tam not

Kahramanmaraş Akademi’ye tam not

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Kahramanmaraş Akademi’ye tam not
BÜYÜKŞEHIR Belediyesi'nin düzenlediği 'Kahramanmaraş Akademi' eğitmenleri dönem sonu değerlendirmelerinde bulundu. Katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, eğitimlerin de çok verimli geçtiği ifade edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kahramanmaraş Akademi'de Güz Dönemi sona erdi. 400'e yakın öğrenciyle gerçekleştirilen Akademi'de Kısa Film, Sosyolojinin Temel Kavramları, Grafik Tasarım, Bilim Tarihi, Tarih, Robotik Kodlama, Klasik Metin Okumaları, Yazı, Çeviri, Düşünce ve Diksiyon Atölyelerinde eğitimler verildi. Dönem değerlendirmesinde bulunan eğitmenler katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını, eğitimlerin de çok verimli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş Akademi’ye tam not
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA