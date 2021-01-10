Kahramanmaraş Akademi’ye tam not

Belediyesi'nin düzenlediği 'Kahramanmaraş Akademi' eğitmenleri dönem sonu değerlendirmelerinde bulundu. Katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, eğitimlerin de çok verimli geçtiği ifade edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kahramanmaraş Akademi'de Güz Dönemi sona erdi. 400'e yakın öğrenciyle gerçekleştirilen Akademi'de Kısa Film, Sosyolojinin Temel Kavramları, Grafik Tasarım, Bilim Tarihi, Tarih, Robotik Kodlama, Klasik Metin Okumaları, Yazı, Çeviri, Düşünce ve Diksiyon Atölyelerinde eğitimler verildi. Dönem değerlendirmesinde bulunan eğitmenler katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını, eğitimlerin de çok verimli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.