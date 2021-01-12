Belediye Emine’yi kaderine terk etti

ADANA'DA Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün çarpması sonucu sol ayağını kaybeden 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan'ın ailesi belediye yetkililerinin kendilerini kaderlerine terk ettiğini söylediler. Torunun başucundan bir an olsun bile ayrılmayan babaanne Rukiye Kaplan, "Yavrumu bu hale getiren aracın sürücüsü geçmiş olsuna bile gelmedi. Otobüs işletmesinden iki kişi erzak getirdi ve 'Bizim yapacağımız bir şey yok' diyerek gitti. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sesleniyorum. Torunum ayağını kaybetti ve iç organları dışarda. Maddi durumumuz yok. Tedavi ettiremiyoruz. Biz erzak değil torunumun tedavi edilmesini istiyoruz" dedi. Kaza, 27 Kasım Pazar günü Çukurova İlçesi'ne bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, evinin önünden yolun karşısına geçmek isterken Gamze Özcan yönetimindeki 01 B 0811 plakalı belediyeye ait otobüsün altında kaldı. İddiaya göre 100 metre sürüklenen ve ağır yaralanan küçük Emine, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü. Hayati tehlikeyi atlatan Minik Emine, şu anda bağırsakları dışarıda yaşamını devam ettiriyor. Gözaltına alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı. Küçük kızın ailesi Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kazadan sonra kendileriyle ilgilenmediklerini iddia etti. Torunuyla aynı adı taşıyan babaanne, "Görgü tanıkları var. Kadın şoför frene basmamış ve torunumu 5-10 metre sürüklemiş. Kazadan sonra torunumun sol ayağı kesildi. Yavrumu bu hale getiren kadın sürücü bir kez ziyaret etmedi. Belediyeden iki kişi geldi bize erzak yardımında bulundular. Daha sonra da bize 'Size yapabileceğimiz bu kadar' dedikten sonra gittiler ve bir daha kapımızı çalmadılar. Başkan Zeydan Karalar'ın torunumla ilgilenmesini istiyorum" diye konuştu. Çocuğunun hayatının bittiğini ifade eden üç çocuk annesi Fidan Kaplan ise, "Yavrum sürekli ayağının nerede olduğunu soruyor, ama cevap veremiyorum. Eşim günübirlik işlerde çalışıyor ve kirada oturuyoruz. Kızım tedavi ettirme şansımız yok. Belediye başkanın kızımı tedavi ettirmesini istiyorum. Yavrumun hayatı mahvoldu. Bizi kaderimize terk etmesinler" şeklinde konuştu.