3 yılda bölgenin sağlık üssü oldu

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017 Eylül-2020 Eylül döneminde kentin yanı sıra çevre illerden ve Orta Doğu'dan çok sayıda hastaya şifa oldu. Kamu-özel sektör iş birliği modeliyle Eylül 2017'de hasta kabulüne başlanan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Eylül 2020 dönemine kadar 3 yılda 6 milyon 984 bin 56 poliklinik hizmeti verildi. Kentin yanı sıra çevre illerden ve Orta Doğu'dan hastalara da hizmet vererek bölgenin "sağlık üssü" haline gelen hastane, kaliteli, teknolojik ve fiziki imkanlarıyla çok sayıda kişiye şifa oldu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Genel ve Kalp Damar Hastanesi, Onkoloji ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini bünyesinde barındıran 1700 yataklı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaklaşık 600 uzman hekim, 400 asistan, 75 pratisyen, 3 bin 100 hemşire, ebe ve sağlık teknikeri, 3 yıllık süreçte 249 bin 880 ameliyatın da gerçekleştirilmesini sağladı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, yaptığı açıklamada, hastanelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de etkin şekilde sağlık hizmetini sürdürdüğünü söyledi. Çetinkünar, hastanelerinin altyapı, donanım, kalite ve üstün teknik özelliklerine sahip ameliyathaneleri, yoğun bakımlarıyla Kovid-19'luların yanı sıra diğer hastalara da en üst düzeyde sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı.