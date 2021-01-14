Sarıçam Belediyesi can dostları unutmuyor

koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle beslenme imkânları azalan sokak hayvanlarını Sarıçam Belediyesi unutmadı. Bu kapsamda Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın talimatlarıyla harekete geçen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri bu hafta sonu da Sarıçam Belediyesi şantiyesinde üretilen ve daha önceden ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen suluk ve mama kaplarına mama, yem ve su bıraktı. İnsan odaklı Belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Uludağ, "Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınından maalesef hepimiz olumsuz etkilendik. Sarıçam Belediyesi olarak bu sıkıntılı süreçte halkımızın her zaman hizmetinde olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi