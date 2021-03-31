MIP 375 milyon dolarlık yatırım yapıyor

TÜRKİYE'NİN dünyaya açılan en büyük ticaret kapılarından biri olan Mersin Uluslararası Limanı, 375 milyon dolarlık yatırımla 400 metrelik 2 mega gemiye aynı anda hizmet verecek kapasiteye erişecek. Böylece limanın kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkacak ve liman kullanıcılarına kesintisiz ve üst düzey hizmet verilebilecek. Mersin Uluslararası Limanı 2,6 milyon TEU konteyner, 10 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle 5 kıtaya doğrudan hizmet sunuyor. 3 binin üzerinde kişiye doğrudan, 25 binden fazla kişiye dolaylı olarak istihdam sağlayan Mersin Uluslararası Limanı, 2020 yılında pandeminin zorlayıcı etkisine rağmen 2 milyon TEU konteyner, 7,6 milyon ton konvansiyonel iş hacmi gerçekleştirdi. 2008 yılından bu yana yüzde 130 oranında artan iş hacmiyle ihtiyaç duyulan kapasite artışı için büyüme projelerini sürdüren Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Mersin Limanı Genişleme Projesi ile ilave rıhtım kapasite ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefliyor.