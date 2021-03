Ülkemize güveniyoruz

Geçen yıl koronavirüs pandemisinin her alanda tek belirleyici konumuna geldiğini söyleyen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, her şeye rağmen 2021'den umutlu olduklarını söyledi. Pandeminin tüm sektörlerde iş yapış biçimlerini baştan ayağa değiştirdiğine dikkat çeken Konukoğlu, "2020 için planladığımız yatırımların önemli bir kısmını gerçekleştirdik. Sektörlerimizde işlerin devamı için yatırımları aksatmamak büyük önem taşıyor. Sanayicilik süreklilik ister. Tesisini yenilemeyen yatırım yapmayan zararın ötesinde kayıplara uğrar. Bu nedenle bu yıl da ara vermeden yatırıma devam ediyoruz. Her şeye rağmen 2021'e daha umutlu bakıyoruz. Elbet bu da geçecek. 2021 için daha pozitif bakıyorum" dedi. Türkiye'ye ve ülkenin geleceğine güvendiklerini vurgulayan Konukoğlu, "Her sektörde kendi kendine yeten bir ülke olmak için milletçe çalışmamız gerekiyor. Bu noktada iş insanlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Yılın ikinci yarısından itibaren sıfırdan yatırımlar daha fazla konuşulmaya başlanır. Koronavirüs aşısının öngörülen şekilde uygulanmasıyla topluma yansımaları ekonomide de moralleri yükseltecektir. Morali yükselen iş insanları yeniden yatırımı konuşmaya başlayacak. Aşıyla birlikte alınacak olumlu sonuçlar, iş dünyasını harekete geçirecektir. Aklımızda yeni yatırımlar var. Elbette bu günler geçecek, moralsiz değiliz. Önümüz açık. Gaziantep özelinde 2020 yılı ihracat rakamı ekonomide çarkların durmadığını ortaya koydu. Gaziantep farkını yine gösterdi" diye konuştu.