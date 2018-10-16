Maskaramı ne zaman değiştirmeliyim?

Yüzümüzde, ellerimizde olduğu gibi göz çevremizde de özellikle göz kapaklarımızda mikroorganizmalar yaşar. İçinde bakteriler de bulunan bu organizmalar makyaj sırasında kolaylıkla kirpiklere ve göz bebeğine yerleşebilir. Cilt ve göz enfeksiyonlarıyla sonuçlanabilecek bu durumdan kaçınabilmenin en önemli ilk adımı ise hijyenik makyaj malzemeleri kullanmak. Tarihi geçmiş bir maskaranın yüzde yüz ihtimal göz enfeksiyonuna neden olabileceğini söyleyemeyiz.

KIZARIKLIK, ŞİŞLİK VE KAŞINTI GİBİ BELİRTİLER VARSA…

Ancak yayımlanan bilimsel araştırmalar, enfeksiyona yola açan bakterilerin genellikle göz makyaj ürünlerinde yer aldığı, özellikle maskaranın ön planda olduğu belirtildi. Uzmanlar maskaranızı 2 ila 4 ay arasında yenilemenizi öneriyor. Eğer maskaranızı daha uzun süre kullanmakta ısrarcıysanız kuruyan maskaranızı asla suyla açmaya çalışmayın. Maskara kaynaklı olmasa da gözlerinizde kızarıklık, şişlik ve kaşıntı gibi belirtiler gözlemliyorsanız mutlaka bir göz doktoruna başvurun.