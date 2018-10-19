Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Güzellik Haberleri > Evde kırmızı ruj yapımı...

Evde yapımı...

Ruj yapımı için kullanabileceğiniz birçok farklı tarif var. Ama gözünüz korkuyorsa, evde ruj yapmanın zor olacağını düşünüyorsanız en kolayıyla başlamakta fayda var.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 15:05
Evde kırmızı ruj yapımı...

MALZEMELER:

1 adet orta boy kırmızı turp

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı bal (gerçek bal olduğundan emin olmalısınız)

NASIL YAPILIR?

Kırmızı turpu güzelce yıkayın ve kabuklarını soyup rendeleyerek suyunun çıkmasını sağlayın. Rendelediğinizde sulanan turpu temiz bir tülbent yardımıyla sıkarak suyunu ayrı bir kaba alın. İçine Hindistan cevizi yağını ve balı ekleyin ve güzelce karıştırın. Bu karışımı temiz bir kaba aktarıp buzdolabında en az 10 dakika beklettikten sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İşte bu kadar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde kırmızı ruj yapımı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN