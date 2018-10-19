Evde kırmızı ruj yapımı...

MALZEMELER:

1 adet orta boy kırmızı turp

3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı bal (gerçek bal olduğundan emin olmalısınız)

NASIL YAPILIR?

Kırmızı turpu güzelce yıkayın ve kabuklarını soyup rendeleyerek suyunun çıkmasını sağlayın. Rendelediğinizde sulanan turpu temiz bir tülbent yardımıyla sıkarak suyunu ayrı bir kaba alın. İçine Hindistan cevizi yağını ve balı ekleyin ve güzelce karıştırın. Bu karışımı temiz bir kaba aktarıp buzdolabında en az 10 dakika beklettikten sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İşte bu kadar!