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4 doğal ev yapımı kremi

kremi ve saç losyonları söz konusu olduğunda, paraben, silikon ya da parafin içermeyen alternatifleri tercih etmek daha güvenlidir. Eğer yumuşak ve daha ipeksi saçlar elde etmek istiyorsanız, sizin için paylaştığımız evde yapabileceğiniz 4 doğal saç kremi tarifine göz atın!

Giriş Tarihi: 27.8.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:48
4 doğal ev yapımı saç kremi

Geleneksel kremler, kısa ve uzun vadede sağlığınıza zararlı olabilecek, gözenekler yoluyla cilde nüfuz eden ve kan dolaşımına giren kimyasallar ve diğer petrol ürünleri içerir. Bununla birlikte, bu bileşenler kullanımdan hemen sonra tatmin edici bir sonuç sağlar. Ne var ki, bir kremini düzenli olarak kullandıktan sonra saçlarınız daha çabuk kirlenir. Uzun vadede, bu kremler sebum yani cilt yağlanmasının doğal üretimini değiştirir ve saç uçlarınızı kuruturken köklerinizin yağlı olmasına neden olur. Sizin için tüm saç tiplerini kapsayacak 4 doğal saç kremi tarifleri paylaştık.

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4 doğal ev yapımı saç kremi
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