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Sezonun vazgeçilmez ruj renkleri

Trendlerin sürekli değişmesi ile beraber makyaj ipuçları da sürekli yenileniyor. Ancak her kış sezonunda klasikleşmiş bu ruj renklerinden hiç vazgeçemiyoruz...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 16:45
Sezonun vazgeçilmez ruj renkleri

KIRMIZI

Kırmızı ruj vazgeçilemez bir klasik. Tüm renk skalası değişse bile, kırmızı hala orada olacak.

NUDE TONLAR

Bu 'yok gibi' ruj trendi birkaç senedir hayatımızın tam merkezinde. Daha sade ya da daha ten ve pembe renkler diye tanımladığımız nude tonlarındaki rujlar yoğun göz makyajları ile kullanılabilir.

BORDO TONLAR

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri ise koyu bordo rujlar. Hem sedefli hem de mat olarak tercih edebileceğiniz bu rujlar, kış renkleri ile yaptığınız tüm kombinler ile mükemmel duracak!

KAHVERENGİ RUJLAR

Tercih etmesi cesaret gerektiren ve ten rengine uygun tonunu bulmanın zor olabileceği kahverengi tondaki rujlar kış trendleri arasında.

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Sezonun vazgeçilmez ruj renkleri
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