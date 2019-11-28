Genç bir cilt için 8 etkili öneri...

Genç bir cilt görünümü her kadının hayalidir. Bunun için ise gerekli olan yatırımları cildinize yapmanız gerekir. Yaşam tarzınızdan beslenmenize kadar pek çok şey cildinizin daha genç ya da daha yaşlı görünmesine neden olur.





Kötü alışkanlıkları bırakın. Sigara içmek ya da alkol kullanmaktan vazgeçin. Böyle ortamlarda bulunmamaya ve sigara havasını solumamaya özen göstermelisiniz.Bol su içmeyi alışkanlık haline getirin. Masanızda ya da yanınızda hep su şişeniz olsun ve günde en az 2 litre su tüketmeye çalışın. Bol su içmek cildinizi nemlendirir ve besleyerek canlandırır.Cildinizi sabah ve akşamları mutlaka temizleyin. Temizliğini sabun ile değil cilt yapınıza uygun temizleyici ürünlerle yapmalısınız. Sonrasında da alkolsüz bir tonik kullanmalısınız.Nemlendirme cildinizin olmazsa olmazlarından. Cildiniz ne kadar nemliyse o kadar zor kırışır. Bu nedenle sabah ve akşamları nemlendiricinizi sürmeyi görev haline getirin.

Cildinizin ölü deriden atılması ve yenilenmesi için haftada 1-2 peeling yapılması gerekir. Cildinizin sorun ve ihtiyaçlarına göre haftalık bakım maskelerini de kullanmaya özen gösterin.Sağlıklı beslenme önemli bir kuraldır. Yedikleriniz ve içtikleriniz cilt sağlığınızı yakından etkiler. Vitamin, mineral yönünden zengin meyve ve sebzeleri de bolca yemelisiniz.Cildinizi yaz kış demeden güneş ve uv ışınlarına karşı korumalısınız. Bunun için güneş koruyucusuz PC başına geçmemeli ve dışarı çıkmamalısınız.Omega 3 ve probiyotikler açısından zengin olan besinleri tüketerek cildinize büyük katkı sağlarsınız. Aynı zamanda stres kontrolü ve egzersiz yaparak da desteklemelisiniz.