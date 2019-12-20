Neden dermokozmetik ürünler kullanmalıyız?

DERMOKOZMETİK ÜRÜNLER NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

-GÜVENİLİRDİR

Dermokozmetik ürünler geliştirilirken; eczacı, hekim, kimyager, biyolog, dermatolog gibi tüm bilimsel disiplinler sürece dahil edilir. Diğer yandan bu ürünler, kozmetik ürün mevzuatına da uymak durumundadır. Bu ürünlere ilaç gibi yaklaşmak doğru değil ancak herhangi başka bir kozmetik ürüne karşı güvenilirlikleri üst düzeydedir.

-İÇERİĞİ TEMİZDİR

Dermokozmetik ve kozmetik arasındaki fark ürün içeriğidir. Kozmetik olarak adlandırılan ürünler sentetik içerebilir; içerik yönünden daha az denetime tabidir. Dermokozmetik ürünler ise antioksidan, bitkisel ekstreler, güneş filtreleri, enzimler, vitaminler gibi çeşitli cilt dostu bileşenler içerirler.

-UZUN VADEDE CİLDİ ONARIR

Dermokozmetik ürünlerin kullanım amacı uzun vadede cilt ve vücut sağlığından ödün vermeden güzel ve bakımlı olmak olarak açıklanabilir. Dermokozmetikte, cilt için istenen sonuca fizyolojik olarak ulaşmak hedeflenir. Kozmetik ürünler ise daha kısa vadeli yatırımlardır, sağlamış oldukları anlık etki ve ışıltı dermokozmetik ürünlere göre daha belirgin olabilir ancak geçicidir.

-SAĞLIKLIDIR

Özellikle cildi hassas ve alerjik olanlar, vücudunda yara, enfeksiyon, ameliyat izi gibi korunması gereken bir bölge olanlar ve cilt rahatsızlığı bulunanlar için dermokozmetik ürünler kurtarıcı niteliğindedir. Mutlaka dermatolog tavsiyesi ile olmak üzere, bu durumdaki kişiler, alerji testlerinden geçmiş dermokozmetik ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilirler.

DERMOKOZMETİK ÜRÜNLER NELERDİR?

Dermokozmetik kavramı, cildindeki görünüm sorunlarını çözmek ya da daha çekici görünmek isterken sağlığına ve cilt hassasiyetine de önem verenlerin karşısına çıkar. Kavram, dermatoloji ve kozmetik kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşur. Çoğunlukla eczane kanalıyla temin edilebilen bu ürünler, ilaçlara özgü araştırma ve geliştirme süreçlerinden geçmek zorunda. Çoğunlukla dermatologlar tarafından önerilir. Tek başına tedavi amaçlı olmasa da, ürünlerin cilt onarımına fayda sağladığını söylemek mümkün. Dermokozmetik ürün gamına aklınıza gelebilecek tüm kozmetik ürün çeşitleri dahildir.

Cilt bakımı: Antiaging ürünleri, leke gidericiler, akne karşıtı ürünler, göz çevresi bakım ürünleri, temizleyiciler, serumlar, maskeler, tonikler, nemlendiriciler ve siyah nokta gidericiler için dermokozmetik ibaresi bulunan markalar tercih edilebilir.

Vücut bakımı: Vücut bakımında kullanılan vücut losyonları, duş jelleri, tüy azaltıcılar, ayak kremleri, çatlak ürünleri, sabunlar ve selülit sıkılaştırıcı bakım kremleri içerisinde de dermokozmetik olarak temin edilebilecek seçenekler mevcuttur.

Saç bakımı: Şampuanlar, saç maskeleri, saç boyaları, saç köpükleri ve saç bakım yağları gibi oldukça geniş yelpazede ürün seçeneği dermokozmetik etiketli olarak mevcuttur.

Makyaj ürünleri: Özellikle yüze her gün uygulanan far, parlatıcı, kapatıcı, aydınlatıcı, ruj, göz kalemi, rimel, maskara, kaş kalemi, dudak kalemi gibi ürünlerin dermokozmetik olanlarını tercih etmek uzun vadede sağlıklı cilt yapısını korumaya fayda sağlayacaktır.

Diğer: Ağız ve diş bakımı için kullanılan diş macunları, diş beyazlatma ürünleri, diş ipleri ve diş fırçalarından günlük bakımın vazgeçilmezlerinden olan parfüm, deodorant ve roll-onlara kadar tüm ürünlerin dermokozmetik olanlarını temin etmek mümkündür. Güneş koruyucular, bebek bakımında, el ve tırnak bakımında kullanılan ürünler yine dermokozmetik olabilir.