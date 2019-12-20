Saçınızı evde boyamadan önce bilmeniz gereken 5 şey!

EN İYİ RENGİ NASIL SEÇERSİNİZ?

Kuaförde saç boyatmanın en güzel tarafı kendinizi bir profesyonelin ellerine bırakıyor olmanızdır. Siz boya rengi konusundan çok düşünmeden o size uygun olan rengi hemen söyler. Ancak evde boya yapmanın en büyük handikaplarından biri şüphesiz doğru rengi seçebilmektir. Saç pigmentiniz çok güçlü olabilir ya da çok çabuk açılma yaşanan bir saça sahip olabilirsiniz. Bu da boyanın saçınızda nasıl görüneceğini belirler. Ancak bu konudaki en pratik bilgi şudur: Boya renginizi seçerken saç renginizden en fazla 2 ya da 3 ton koyusunu ya da açığını tercih etmelisiniz. Daha ileri tonlar saçınız tarafından kabul edilmeyebilir. Bu da boşa çaba harcamanız anlamına gelir.