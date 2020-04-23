Cildi nemlendiren mucizevi bal maskesi tarifi

Bu nemlendirici maske, güzel bir banyo ritüelinin tadını çıkarırken uygulanabilen kuru ciltler için harika bir tedavidir. Bol miktarda amino asit içeren ve antioksidan özelliği taşıyan balın cilt için faydaları saymakla bitmiyor.

MALZEMELER

1 çay kaşığı E vitamini yağı (yaklaşık 3 E vitamini kapsülü), 1 çay kaşığı bal, 1/4 avokado.

HAZIRLANIŞI

Avokadoyu ezdikten sonra diğer malzemeler ile beraber bir kasede karıştırın. Daha sonra 10-15 dakika boyunca yüzünüze ve boynunuza uygulayın, ılık suyla durulayın. Ardından serum ve nemlendirici kullanın.

FAYDALARI

Bal nemi korurken; E vitamini güçlü antioksidan özelliklerini gösterir. Avokado yağı ise doğal nemlendirici özellik ile ekstra nemi ciltte sıkıştırır. Bu bileşenlerin üçlü besleyici kombinasyonu, kuru ciltler için ideal bir seçimdir.

Kaynak: Pembenar