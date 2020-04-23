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Cildi nemlendiren mucizevi tarifi

Kuru ve susuz ciltlerin tamamen farklı olduğunu biliyor muydunuz? Susuz cilt bir durum olsa da, hem içten hem de topikal su bazlı ürünlerde su alımının arttırılmasıyla giderilebilir. Kuru cilt, yağsız bir cilt tipi iken ve genellikle kafa derisi ve vücudunuzda görülür. Susuz ve/veya kuru ciltler hassas bölgelerde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle değişken hava koşullarıyla mücadele ederken besleyici ve nemlendirici ürünler kullanmak çok önemlidir. Ancak cildi onarmak için serumlar ve spreyler her bütçeye hitap etmeyebilir. İşte evde yapabileceğiniz yararlı tarifi...

Giriş Tarihi: 23.4.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:35 ABONE OL
Cildi nemlendiren mucizevi bal maskesi tarifi

Bu nemlendirici maske, güzel bir banyo ritüelinin tadını çıkarırken uygulanabilen kuru ciltler için harika bir tedavidir. Bol miktarda amino asit içeren ve antioksidan özelliği taşıyan balın cilt için faydaları saymakla bitmiyor.

MALZEMELER

1 çay kaşığı E vitamini yağı (yaklaşık 3 E vitamini kapsülü), 1 çay kaşığı bal, 1/4 avokado.

HAZIRLANIŞI

Avokadoyu ezdikten sonra diğer malzemeler ile beraber bir kasede karıştırın. Daha sonra 10-15 dakika boyunca yüzünüze ve boynunuza uygulayın, ılık suyla durulayın. Ardından serum ve nemlendirici kullanın.

FAYDALARI

Bal nemi korurken; E vitamini güçlü antioksidan özelliklerini gösterir. Avokado yağı ise doğal nemlendirici özellik ile ekstra nemi ciltte sıkıştırır. Bu bileşenlerin üçlü besleyici kombinasyonu, kuru ciltler için ideal bir seçimdir.

Kaynak: Pembenar

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Cildi nemlendiren mucizevi bal maskesi tarifi
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