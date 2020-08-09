Manikür 5 dakikada nasıl yapılır?

Tırnaklarınıza özellikle dikkat ederek ellerinize biraz nemlendirici uygulayarak işe başlayın.

Tırnak etlerinizi iyice nemlendirdikten sonra onları geri iterek tırnağınızda alan açın.

Vaktiniz varsa ellerinizi biraz suda bekleterek de bu işlemi yapabilirsiniz.

Daha sonra seçeceğiniz bir ojeyi tırnaklarınıza uygulayın.

Uyguladığınız ojenin üzerine mutlaka koruyucu ya da 'top coat' adı verilen tırnak cilalarını sürün. Bu cila sayesinde ojeniz hızlı koruyacak ve iz olma tehlikesini önleyecek.

Kaynak: Pembenar