Kapatıcı kullanırken en sık yapılan 5 hata

AÇIK RENGİN DAHA İYİ DURDUĞUNU DÜŞÜNMEK

Koyu göz altlarınızı aydınlatmak için cilt tonunuzdan daha açık renk bir concealer kullanıyorsanız yanlış yoldasınız. Özellikle göz çevrenizde koyu renk halkalar ve morluklar varsa açık renk kapatıcı kullanmak göz altlarınızın gri tona bürünmesine neden olur.İyi bir görüntü yakalamak için kapatıcınızı fondöten renginizden 1 ton açık kullanın. Göz altı morluklarınız için ise bir correctordan yardım almanızı öneririz.

KAPATICIYI KİRPİK DİPLERİNE KADAR UYGULAMAK

Kapatıcıyı alt kirpiklerin diplerine kadar uygulamak bakışları küçültür ve kısar. Bu durumu engellemek için ürünü uygularken kirpik altlarınızda küçük bir boşluk bırakmanızı tavsiye ederiz. Aradaki boşluğu kapatmak için de gölge tonlu bir far ile geçebilirsiniz.

KAPATICIYI ÇOK SÜRMEK

Göz altlarınız için yoğun bir kapatma işlemine ihtiyacınız varsa tek seferde değil, ürünü ince katmanlar halinde sürerek uygulamalısınız. Tek seferde uygulayacağınız bolca kapatıcı hem yeterli miktarda kapatmayacak hem yapay bir görünüme neden olacak hem de ürünü yaymayı zorlaştıracaktır.

SİVİLCELERE CONCEALER İLE KAPATMAYA ÇALIŞMAK

Sivilceleri kapatıcı ile kapatmak yapılan en sık hatalardan biridir. Sivilceler ciltte daha çıkı ve önce durur. Bunların üzerine açık tonlu kapatıcı uygulamak ise onları daha da ortaya çıkarmaktan başla bir işe yaramayacaktır.

GÖZ ÇEVRESİNE NAZİK DAVRANMAMAK

Göz çevremiz, yüzümüzdeki en hassas ve ince deriye sahip bölgedir. Yaşlanma belirtilerinin de kolayca ortaya çıktığı bu hassas alana sert davranmamalısınız.Özellikle kapatıcınızı uygularken mutlaka makyaj süngeri ya da fırçadan yardım alın ve nazik olmaya özen gösterin.

Kaynak: Mahmure