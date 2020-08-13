Krem ve losyonlar güneşe çıkıldığında cildi daha fazla yıpratıyor

Tüney, pandemi sonrası yaz döneminde cilt bakımı, sağlık turizmi ve kliniklerde alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında cilt bakımının önemine işaret eden Tüney, cilde sürülen krem ve losyon gibi kozmetik ürünlerin güneşe çıkıldığında cildi daha fazla yıprattığını söyledi. Tüney, "Özellikle estetik prosedürler uygulanan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olması gerekiyor. Bu kişiler, iyileşme döneminde gün içerisinde üç-dört saatlerini ilaç, krem, losyon vs gibi ürünleri kullanmadan geçirmeliler. Bu uygulama sağlık açısından iyi olacaktır. Bu dönemi atlatabilmek ve özelikle yaz aylarının yan etkilerinden korunmak için bu önlemlere dikkat edilmelidir" sözlerini kaydetti.



"SAĞLIK TURİZMİNDE NORMALLEŞMEYE GEÇTİK"

Tüney, sağlık turizminde de pandemiden dolayı dikkat edilmesi gerekenler olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs, adeta küresel çapta hayatı felç etti. Türkiye'de uygulanan tedbirlerle bu pandemi sürecini başarılı şekilde yönetildi ve yeni normalleşme başladı. Bu kapsamda birçok alanda olduğu gibi sağlık turizminde de bazı önlemlerle normalleşmeye geçtik. Bu işlemler yapılırken temizlik ve sterilize ortam çok önemli. Klinikte uygulanan dezenfeksiyon işlemlerinin başında her odada ultraviyole ışın temizliği ile sterilizasyon gerçekleştirilmesi geliyor. Bu sayede hem çalışanlar hem de hastalar kendini güvende hissedecek."



