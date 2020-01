2020’de veri merkezi kurmak kolaylaşacak

ertiv uzmanları belirledikleri 2020 veri merkezi trendlerini yorumladılar. Buna göre kurumların üst düzey yöneticileri son yıllarda verilerin işletmede mi bulutta mı tutulacağı konusundaki tartışmalardan, genel ve özel bulut modelleri ile yeniden yapılandırılmış bir merkez etrafındaki edge varlıkları birleştiren hibrit mimarilerden taraf olarak vazgeçecekler. Veri yönetimi ve bilgi işlem kaynaklarına yönelik olan bu dönüşmekte olan yaklaşım, BT altyapısı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı olan Vertiv'in uzmanları tarafından belirlenen ve yeni ortaya çıkan 5 trendden birisidir ve 2020 veri merkezi trendleri arasında yer almakta. Trend olan hibrit mimariler, işletmelerin hassas veri kontrolünü sürdürmelerine, tüketicinin beklentisine yaklaşarak, kapasite ve artan bilişim yetenekleri için tırmanan talepleri karşılamalarını sağlayacak. Bu yeni veri ekosisteminde bağlanabilirlik ve her an uygun olabilmek iç içe geçen kavramlara dönüştükçe, edge, bulut ve merkez arasındaki kesintisiz iletişime artan bir değer katacaktır. Vertiv CEO'su Rob Johnson, "Sektör, kapasite zorlukları ile tüm şekil ve boyutlardaki veri merkezlerinde büyük değişiklikleri zorlayan gelişmiş uygulamalarla boğuşurken, veri merkezi alanında yeni bir denge ortaya çıkıyor" dedi ve ekledi: "Aynı zamanda, kurulum hızı teknoloji kararlarında önemli bir dönüm noktası haline geliyor ve muhtemelen 2020'ye girerken bu alandaki yatırımları ve inovasyonları biçimlendirecek. Bu durum kendini birçok yönden gösterecek, ancak veri merkezi ekipmanı sağlayıcılarına mesaj açık: Mevcut durum kabul edilemez." Vertiv uzmanlarının belirlediği hibrit bilişim ve diğer 2020 trendleri şunlar;Bulut bilişim, birçok işletmedeki BT stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam ederken, işletmeler BT altyapı karmalarını ve harcamalarını uygulamalarının ihtiyaçlarına göre uyarlamaya çalışırken stratejide ince bir değişiklik görüyoruz. Hibrit mimarilerin sayısı arttığını gördükçe, her ne kadar rolü modern işletmelere en iyi hizmet edecek karışımı yansıtacak şekilde değişse de, kurumsal veri merkezinin canlı ve iyi olduğu düşüncesi de giderek daha net hale geliyor.Teknolojiler ve sistemlerdeki yetenekler erişilebilir oldukça, veri merkezi ve BT yöneticileri, ekipman seçimi için sayısı artmakta olan diğer kriterlere yönelecek. Maliyet her zaman ayrıştırıcı bir kriterdir, ancak kararlar gitgide varlıkların ne kadar hızlı kurulabilecek olmasına bağlı olacaktır. Diğer tüm faktörler birbirine yakın olduğunda, kurulum ve aktivasyon hızındaki herhangi bir avantaj ana belirleyici faktör olabilir. Bu durum özellikle bilişimin uç noktalara doğru kaydığı ve veri iletimindeki gecikmelerin hizmet ve gelir kaybı anlamına geldiği günümüzün dağıtık ağlarında daha doğru.Ortalama kabinet yoğunluğu marjinal artışları en iyi şekilde yansıtıyor olsa da, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yapay zeka (AI) ile ilgili gelişmiş uygulama ve iş yüklerindeki büyümenin hızlanması, yüksek performanslı bilgi işlem birimlerini gerekli ve daha yaygın hale getirecektir. Vertiv uzmanları, 2020 yılında bu alandaki erken geçişlerin savunma, gelişmiş analitik ve üretim alanlarında olacağını bekliyorlar. Bu da, 2021 yılı ve sonrasında çok daha yaygın bir geçişin temelini oluşturuyor.2016 yılında Vertiv uzmanları, lityum iyon akülerin veri merkezinde kendilerine yer bulacağını öngörmüştü. Bu öngörü lityum iyon akülerin günümüzde UPS güç kaynağı pazarında önemli bir paya sahip olmasına baktığımızda, doğru çıktı. Bu pay büyürken, daha az yer kaplamaları ve daha az bakım gerektirmelerinin sunduğu avantaj sebebiyle edge veri merkezlerine doğru genişliyor.

