Kozmetikten koronavirüsle mücadeleye tam destek

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koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesine önemli bir destek de Aksan Kozmetik'ten geldi. 6 kıtada 85 ülkeye ihracat yapan firma, "Önceliğimiz Türkiye" diyerek iç piyasaya ağırlık verdi. Antibakteriyel ürünler ve kolonya üretimine de başlayan Aksan Kozmetik'in kurucularından Zafer Kutanoğlu, "Ülkemiz insanının temizlik ürünleri ihtiyacını karşılamak ve zor şartlarda alışverişe çıkan müşterilerin boş raflarla karşılaşmasını önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını, Türkiye'de de çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Uzmanların küresel salgından korunmanın ilk ve en önemli şartının "hijyen" olduğunu açıklaması, temizlik ürünlerine olan talebi artırdı. 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren ve dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan Aksan Kozmetik, Türkiye'nin ölümcül salgınla mücadelesine destek vermek amacıyla üretimi hızlandırdı.Aksan Kozmetik, 2020'nin ocak ayında İstanbul-Hadımköy'deki 30 bin metrekarelik entegre üretim tesisine taşınarak üretim kapasitesini iki katına çıkarmıştı. 6 kıtada 85 ülkeye ihracat yapan firma, "Önceliğimiz Türkiye" diyerek iç piyasaya ağırlık verdi. Aksan Kozmetik'in kurucularından Zafer Kutanoğlu, fabrikalarının tam kapasite çalıştığını ifade etti: "Fabrikamız beyaz yaka, mavi yaka ayırt etmeksizin üç vardiya üretime devam ediyor. Aksan Kozmetik olarak ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80'ini yurtdışı pazarlara, yüzde 20'sini iç pazara gönderiyorduk. Şimdi ise bu oranı tam tersi yüzde 80 iç pazar, yüzde 20 dış pazar olacak şekilde değiştirdik. Önceliğimiz ülkemiz insanının temizlik ürünleri ihtiyacını karşılamak, zor şartlarda alışverişe çıkan müşterilerin boş raflarla karşılaşmasını önlemek. Salgın nedeniyle en çok talep edilen ürünler, kişisel temizlik ürünleri. Biz de bu süreçte önemli ve vazgeçilmez bir iş yapıyoruz."Salgının ortaya çıkmasından bu yana Aksan Kozmetik'in AR-GE departmanının aralıksız şekilde çalıştığını belirten Zafer Kutanoğlu, antibakteriyel ürünler ve kolonya üretimine başladıklarını açıkladı: "Aksan Kozmetik çatısı altında kimya mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan 25 kişilik bir ekibimiz var. Kriz nedeniyle en çok talep edilen, daha önce ürün gamımızda bulunmayan antibakteriyel ürünlerdi. Bu nedenle AR-GE ekibimiz bu ürün grubuyla ilgili çalışmalar yaptı. Nisan ayının ikinci yarısında DeepFresh markamızla ürettiğimiz antibakteriyel ıslak mendillerimiz, antibakteriyel sıvı sabunlarımız ve antibakteriyel jellerimiz market raflarında yerlerini alacak. Ayrıca yine DeepFresh markasıyla kolonya üretim sürecimiz başladı. Kolonyalar da nisan ayı sonunda çıkmış olacak."Aksan Kozmetik'in DeepFresh markasıyla tüketicilere sunacağı ıslak mendil ve sıvı el sabunu, bakterilerin yüzde 99.9'unu yok etme etkisine sahip. DeepFresh Antibakteriyel Islak Mendil'in büyük paketinde 100 adet, cep boy olanında ise 15 adet ıslak mendil yer alıyor. Maksimum koruma sağlayan pH dengeli Antibakteriyel Sıvı Sabun ise 500 gramlık şişesinde satışa sunulacak.