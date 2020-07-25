Eski maden sahası yeniden yeşillendi turızme odaklandı

30 yıllık işletme sürecinin ardından 2013 yılında kapatılan maden ocağında ağaçlandırma çalışmaları yapan OGM, yaklaşık 2 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Orman köylüsünün destekleri ile dikilen ıhlamur ve akasya ağaçlarıyla, lavanta, adaçayı ve biberiye bitkileri bölgede arıcılığın gelişmesine de katkı sağlayacak. Eski maden sahalarının tabiata yeniden kazandırılması çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Maden Rehabilitasyon Eylem Plan' kapsamında yapılan çalışmalar madenciliğe bağlı olarak bozulan alanda yeniden bir ekositemin oluşmasını sağlarken, alanı estetik ve güzel bir görünüme de kavuşturuluyor.İşletme süresinin dolması ile kapatılan Bursa Orhaneli ilçesindeki kömür madeni, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından bu yana rehabilite edilerek, verilen zarar mümkün olduğunca azaltılıp, yeniden bir ekosistem oluşturulmaya başlandı. 7 yılda 1 milyon 700 bin fidanın toprakla buluştuğu sahadaki tüm bu çalışmaları orman köylüleri ile birlikte yapan OGM, bu yollar köylüye 5 milyon TL gelir sağladı. Orman varlıklarının artırılması ve korunması için çalışan, aynı zamanda orman köylüsünün de kalkınmasında önemli faaliyetler yürüten OGM, maden sahasına dikilen ıhlamur ve akasya ağaçlarıyla, lavanta, adaçayı ve biberiye gibi bitkiler ile bölgede arıcılığın gelişmesine de katkı sağlayacak. Ayrıca proje kapsamında yaban hayatına destek olmak için yabani erik, kiraz ve elma ağaçları da dikildi.