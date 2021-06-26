SASA, güvenlik altyapısını Trend Micro çözümleriyle yeniledi

POLYESTER, elyaf filament, polyester bazlı polimerler, ara ve özellikli ürünler arasında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan SASA
, tüm bilişim altyapısının ve son kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için bulut güvenliği alanında dünyanın lider şirketlerinden Trend Micro
'nun çözümlerini tercih etti. Son dönemde pandeminin de etkisiyle siber saldırılar dünya genelinde tüm işletmeler ve devlet kurumları açısından en büyük tehditlerden biri haline geldi. Siber saldırılar nedeniyle birçok şirket bilgi ve maddi kayıpların yanı sıra itibar kaybıyla da karşılaşıyor. Bu nedenle bilişim altyapısının güvende tutulması ve siber saldırılara karşı korunmasının işletmeler açısından büyük önem taşıdığını belirten SASA BT Müdürü Ali Dilbas
, "Trend Micro'dan önce konsolidasyon sağlamakta güçlük çekiyorduk. Birden çok üreticinin ürününü konumlandırıp bunları yönetmek çok zordu ve çok fazla efor gerektiriyordu. Bizim için hem iş gücü kaybı hem de önemli bir maliyet anlamına geliyordu. Bu nedenle birbiri ile tam entegre çalışan, homojen ve tümleşik bir çözüm arayışına girdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Trend Micro çözümlerini tercih ettik" dedi.